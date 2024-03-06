Врач назвала продукт, в котором есть всё для хорошей работы кишечника

Есть доступный каждому продукт, который помогает «вымести» из кишечника все токсины и шлаки. Это квашеная капуста, в составе которой нет ничего лишнего. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова в своём Telegram-канале указала на полезную еду, которая помогает предотвратить в том числе простудные заболевания. На первое место специалист поставила квашеную капусту.