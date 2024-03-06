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Врач назвала продукт, в котором есть всё для хорошей работы кишечника

Есть доступный каждому продукт, который помогает «вымести» из кишечника все токсины и шлаки.
Источник: Комсомольская правда

Есть доступный каждому продукт, который помогает «вымести» из кишечника все токсины и шлаки. Это квашеная капуста, в составе которой нет ничего лишнего. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова в своём Telegram-канале указала на полезную еду, которая помогает предотвратить в том числе простудные заболевания. На первое место специалист поставила квашеную капусту.

— Целое сообщество дружественных микроорганизмов и молочная кислота способствуют восстановлению кишечника, — пишет врач, отмечая, что именно в кишечнике сконцентрировано 90% лимфоидной ткани — основы нашего иммунитета.

В списке других полезных для организма продуктов — несладкие фрукты. Так, например, подойдут несладкие цитрусовые, киви.

Кстати, есть в списке и сало. Продукт стимулирует выработку желчи. Последняя, в свою очередь, обладает антибактериальным и противовирусным действием, добавила специалист.

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