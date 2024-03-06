Что с девочками, которых в Кузбассе 5 лет насиловал собственный отец?

В Кемеровской области перед судом предстанет житель Юрги, обвиняемый в насилии над дочерьми.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Юрги, которого обвиняют по двум серьёзным статьям УК РФ: изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних дочерей.
Кузбасские правоохранители собрали доказательства причастности юргинца к преступлениям и передали дело в суд. Мужчину обвиняют в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных 131 УК РФ (изнасилование), и трёх эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
По версии следствия, с сентября 2018 года по октябрь 2023 года фигурант, находясь у себя дома, с применением насилия совершал преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних дочерей. При этом он угрожал девочкам применением физической силы на случай, если они расскажут кому-либо о происходящем. Однако одна из дочерей поделилась этим со своей знакомой, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы.
«Фигурант был задержан, на период предварительного расследования в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выводы проведенной по уголовному делу судебной психолого-психиатрической экспертизы подтвердили вменяемость обвиняемого», — пишут следователи.
Одной девочке уже исполнилось 18 лет, а вторую, несовершеннолетнюю, изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.
Источник: СУ СК РФ по Кемеровской области.