Что с девочками, которых в Кузбассе 5 лет насиловал собственный отец?

По версии следствия, с сентября 2018 года по октябрь 2023 года фигурант, находясь у себя дома, с применением насилия совершал преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних дочерей. При этом он угрожал девочкам применением физической силы на случай, если они расскажут кому-либо о происходящем. Однако одна из дочерей поделилась этим со своей знакомой, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы.