В Самаре мамы с малышами могут посещать тренировки в рамках соцпроекта

Занятия разработаны специально, чтобы поддержать женщин в важный для них период после беременности и родов. «Будь здорова, мама!» не ограничивается только физическими упражнениями. Организаторы также предусмотрели проведение подвижных игр, которые позволят мамам интересно и активно проводить время со своими детьми.