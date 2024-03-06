В Самаре мамы с малышами могут посещать тренировки в рамках соцпроекта

В Самаре стартует уникальный социальный проект «Будь здорова, мама!», направленный на поддержку женщин, находящихся в декретном отпуске. Он организован Самарской федерацией ушу при финансовой поддержке фонда президентских грантов.
Проект призван помочь молодым мамам восстановиться после родов как физически, так и морально. Около двух месяцев участницы смогут бесплатно посещать тренировки по оздоровительной китайской гимнастике, а также занятия по физкультуре и фитнесу.
Занятия разработаны специально, чтобы поддержать женщин в важный для них период после беременности и родов. «Будь здорова, мама!» не ограничивается только физическими упражнениями. Организаторы также предусмотрели проведение подвижных игр, которые позволят мамам интересно и активно проводить время со своими детьми.
Записаться на занятия можно, присоединившись в группе проекта в социальной сети или позвонив по телефону 8−962−602−08−14.