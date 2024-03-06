По Каме с 1 июня начнет курсировать футуристический катамаран Экокруизер

С первого дня лета по Каме начнет курсировать скоростной электрический катамаран класса река-море. В 9.00 в него будут заходить пассажиры, в 9.30 он будет отправляться от причала в районе Перми I.
Затем после полуторачасовой бесшумной речной прогулки он причалит в 11.00 к берегу в Закамске. А в 11.30 отправится обратно.
Путь в один конец составит ровно 18 километров. Ранее в краевом минтрансе утвердили тариф на этот маршрут — 20 рублей 40 копеек за километр. Значит, билеты должны стоить 367 рублей 20 копеек — немного дешевле, чем на такси, но намного дороже, чем на автобусе. Продавать билеты будут на борту катамарана при помощи валидатора.
За сезон электросудно обязано сделать 63 рейса, то есть должно совершать не менее 4−5 рейсов в неделю.
Все это прописано в тендере стоимостью 19 миллионов рублей на обслуживание этого маршрута, который объявили краевые власти. Из условий контракта становится понятно, что курсировать по реке будет именно Экокруизер производства санкт-петербургской компании Emperium, входящей в Sitronics group.
Такое 32-метровое алюминиевое судно выглядит вполне футуристически. Оно состоит из двух корпусов, соединенных мостом и образующих единую палубу. На ней установлена надстройка с остеклением для размещения 130 пассажиров. Капитан будет сидеть в своей рубке в носовой части палубы.
Толкать катамаран станут два электродвигателя мощностью 544 лошадиные силы каждый. Они способны разогнать его до 30 километров в час, но крейсерская скорость будет меньше.
Салон электрокатамарана будет выглядеть тоже вполне современно — неостекленную потолочную часть облицуют панелями. Между парами кресел из дерева и пластика поставят столики. Предусмотрят возможность зарядки USB, установят кулер с одноразовыми стаканчиками.
На судне будет два санузла, также предусмотрят систему раздельного сбора мусора — все это подробно оговорено в техзадании тендера. Также контракт обязывает подрядчика иметь на всякий случай резервное электросудно, допускается, что оно может быть другого класса.