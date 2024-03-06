По Каме с 1 июня начнет курсировать футуристический катамаран Экокруизер

Путь в один конец составит ровно 18 километров. Ранее в краевом минтрансе утвердили тариф на этот маршрут — 20 рублей 40 копеек за километр. Значит, билеты должны стоить 367 рублей 20 копеек — немного дешевле, чем на такси, но намного дороже, чем на автобусе. Продавать билеты будут на борту катамарана при помощи валидатора.