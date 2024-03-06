Сотрудники ГИБДД устроили массовые проверки водителей на дорогах Волгограда

В рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции организовали массовую проверку автомобилистов. Особое внимание уделялось предупреждению и пресечению вождения транспортных средств в состоянии опьянения.
Дорожные полицейские в очередной раз проинформировали автолюбителей об ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом виде, а также о возможных последствиях для пьяного водителя в случае совершения ДТП.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с автомобилистами и напомнили о необходимости соблюдения правил перевозки в салоне транспортного средства пассажиров, в том числе детей.
Подобные рейды проходят в Волгограде на регулярной основе.