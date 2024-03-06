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Сотрудники ГИБДД устроили массовые проверки водителей на дорогах Волгограда

На улицах областного центра работники ГИБДД провели рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции организовали массовую проверку автомобилистов. Особое внимание уделялось предупреждению и пресечению вождения транспортных средств в состоянии опьянения.

Дорожные полицейские в очередной раз проинформировали автолюбителей об ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом виде, а также о возможных последствиях для пьяного водителя в случае совершения ДТП.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с автомобилистами и напомнили о необходимости соблюдения правил перевозки в салоне транспортного средства пассажиров, в том числе детей.

Подобные рейды проходят в Волгограде на регулярной основе.

ГИБДД