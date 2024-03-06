Уроженка Волгограда выиграла в лотерею и погасила ипотеку

«Билет я проверила в интернете, и, когда увидела сумму выигрыша на экране, я закричала: “Ипотека закрыта!”, — делится эмоциями победительница. — Какое это было счастье! В этот момент почувствовала свободу от кредита, который платила бы еще 20 лет!».