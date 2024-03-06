Уроженка Волгограда выиграла в лотерею и погасила ипотеку

Накануне 8 Марта организаторы лотереи напомнили о наиболее крупных выигрышах праздничных тиражей за последние несколько лет. Так, в 2022 году удача улыбнулась уроженке Волгограда Ольге Золотаревой. Счастливый билет ей подарила мама.
«Билет я проверила в интернете, и, когда увидела сумму выигрыша на экране, я закричала: “Ипотека закрыта!”, — делится эмоциями победительница. — Какое это было счастье! В этот момент почувствовала свободу от кредита, который платила бы еще 20 лет!».
Ольга Золотарева родилась и выросла в Волгограде. Несколько лет назад вместе с семьей переехала в Краснодар, работает товароведом. Несмотря на крупный приз, она продолжает участвовать в тиражах и надеется, что удача вновь окажется на ее стороне.