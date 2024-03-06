Ночью Омск накроет мороз до −26 градусов

Не успели омичи порадоваться потеплению, как снова надвигается похолодание. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днём 6 марта ожидается 0… −5, местами до −10, а уже ночью температура может опуститься до −16. Местами по региону пройдёт снег, возможны заносы и гололёдица на дорогах.
Днём 7 марта температура ожидается в пределах −3… −8, местами до −14, а ночью опустится до −16… −21, при прояснении до −26. В праздник, 8 марта, холодная погода сохранится: днём прогнозируется −6… −11, ночью — −21… −26. Порывы ветра будут достигать 12 м/с, возможна изморозь.