Застрявшую на Торгашинской лестнице косулю чуть не загрызли бродячие собаки

Косуля, которая ночью застряла на лестнице Торгашинского хребта в Красноярске, убегала от стаи собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус» со ссылкой на руководителя Центра охраны дикой природы «Инстинкт».
Как сообщается, косуля задним копытом попала в лестницу, когда спасалась от одичалых собак. Раненное животное заметили прохожие, которые вызвали спасателей.
Сейчас у косули огромная рваная рана, которую оставили собаки. Будет ли спасена косуля, покажет время. Косули очень стрессовые животные и часто умирают от испуга, а не от боли. Сейчас косуля находится под успокоительным.
Отметим, что на бродячих собак в районе Торгашинской лестницы поступают жалобы от красноярцев. Также бродячие собаки часто встречаются в районе «Красноярских Столбов». Недавно они загнали двух женщин на скалу «Ермак», из-за чего им пришлось вызывать спасателей.
Ранее сообщалось о тмо, что в Сибири наказали мужчину, который привёл в квартиру лошадь. Свой поступок он не смог толком объяснить.