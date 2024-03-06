Крым продает в страны дальнего зарубежья бижутерию и поливочные шланги

В условиях санкций крымские предприятия активно экспортируют свою продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии, а с недавних пор крымские товары поставляются и в страны Латинской Америки. По словам директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксении Слуцкой, в основном на экспорт идут товары пищевой промышленности и агропромышленного комплекса (АПК).
— От сумок и бижутерии, до выпрямителей машин и поливочных шлангов. В Китай, например, мы активно продаем зерно, вино и сладости. Раньше возили им куриное мясо и активно сотрудничали в туристической сфере, — рассказала Слуцкая в интервью «Вести Крым».
По ее словам, в текущем году главными направлениями для экспорта останутся страны Ближнего Востока, Китай и СНГ.