Белорус заблудился ночью в горном лесу в Таиланде

Сообщается, что белорус, который проживал в отеле, расположенном в районе Тхаланг, пошел вдоль пляжа Най-Тхон к ближайшей горе. При этом он пользовался картой на мобильном телефоне. В какой-то момент, несмотря на небольшое расстояние, мужчина понял, что не может найти дорогу назад. Примерно в 23.18 он позвонил на горячую полицейскую линию для туристов. Специалисты подтвердили координаты нахождения мужчины при помощи GPS-данных с его телефона. Спасатели на поиски белоруса отравились на лодках. Примерно после 00.00 мужчину удалось найти.