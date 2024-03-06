Ленинградский зоопарк показал пару японских журавлей, которые решили выйти на прогулку и насладиться лучами весеннего солнца. Кадры променада опубликовали сотрудники городского зверинца в своем Telegram-канале.
— Наша пара японских журавлей прогулялась по своим владениям. Отложите на минутку все дела и выйдите на улицу, чтобы понежиться на солнце, — написали в Ленинградском зоопарке.
К слову, погода в городе на Неве радует горожан уже на протяжении нескольких дней. Редкое солнце даже пробудило ото сна подснежники — первые весенние цветы заметили в Летнем саду.
К слову, накануне Фонд друзей балтийской нерпы показал кадры Шлиссика и Крошика. Животные радовались солнцу, перекатывались с бока на бок, а Шлиссик и вовсе порадовал пользователей своей ленивой, но задорной грацией, показав свое переливающееся брюшко.