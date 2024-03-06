Городские службы переведут на усиленный режим работы в период с 7 по 10 марта

На период предстоящих праздников и выходных в столице установят особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности, а также уделят внимание уборке улиц и дорог. Кроме того, специалисты усилят контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
— С четверга все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства будут переведены на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — приводит слова Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Кроме того, в столице усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья. Сотрудников лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны перевели на особый режим работы.
Сотрудники Комплекса городского хозяйства в 2024 году благоустроят свыше 20 столичных прудов. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, поскольку они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха горожан.