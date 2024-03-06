Городские службы переведут на усиленный режим работы в период с 7 по 10 марта

В период с 7 по 10 марта городские службы будут переведены на усиленный режим работы. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. Об этом в среду, 6 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.