Цены на цветы распускаются: сколько стоит праздничный букет на 8 марта

— Получают цветы из Голландии, Эквадора, там у них другие цены; тюльпаны к нам привозят и из Краснодара. А у нас — свой, крымский тюльпанчик, мы с мужем специально к 8 марта выращиваем, 23 вида. Мы выращиваем тюльпаны сами, у нас цена 150 рублей за тюльпан. Это очень сложно, особенно в этом году, луковица к нам пришла неважная. Мой муж ночевал в теплицах, чтобы вырастить к празднику тюльпаны.