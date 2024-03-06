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Названы хедлайнеры музыкального фестиваля «Калининград in rock 2024»

В этом году мероприятие проведут 8—11 августа.

Фестиваль «Калининград in rock» в этом году пройдет 8—11 августа и отметит 30-летие.

Как рассказал на своей странице в «ВК» организатор Андрей Феоктистов, в этом году в Калининград на фестиваль приедут: «Алиса», Joe Lynn Turner, «Крематорий», «Северный Флот», «Мастер», «Монгол Шуудан», «Stigmata», «Манго-Манго», «Бахыт Компот», «Кирпичи» и другие коллективы.

Всего обещают 60 участников из России, Беларуси, республик Прибалтики и Средней Азии, Германии, Чехии, США и Китая.

Фестиваль в Калининграде проходит с 1994 года, с 1998 года носит международный статус.

музыка