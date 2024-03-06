Названы хедлайнеры музыкального фестиваля «Калининград in rock 2024»

Как рассказал на своей странице в «ВК» организатор Андрей Феоктистов, в этом году в Калининград на фестиваль приедут: «Алиса», Joe Lynn Turner, «Крематорий», «Северный Флот», «Мастер», «Монгол Шуудан», «Stigmata», «Манго-Манго», «Бахыт Компот», «Кирпичи» и другие коллективы.