Названы хедлайнеры музыкального фестиваля «Калининград in rock 2024»

Фестиваль «Калининград in rock» в этом году пройдет
Как рассказал на своей странице в «ВК» организатор Андрей Феоктистов, в этом году в Калининград на фестиваль приедут: «Алиса», Joe Lynn Turner, «Крематорий», «Северный Флот», «Мастер», «Монгол Шуудан», «Stigmata», «Манго-Манго», «Бахыт Компот», «Кирпичи» и другие коллективы.
Всего обещают 60 участников из России, Беларуси, республик Прибалтики и Средней Азии, Германии, Чехии, США и Китая.
Фестиваль в Калининграде проходит с 1994 года, с 1998 года носит международный статус.