Именем Пахмутовой в Волгограде назовут культурный центр, музей и фестиваль

В Волгограде в честь прославленной землячки народной артистки СССР Александры Пахмутовой назовут культурный центр, музей и фестиваль. Такие предложения озвучил 6 марта губернатор Андрей Бочаров на встрече с женским активом региона. Имя композитора, которая также удостоена звания Почетного гражданина Волгограда и области, получит новый культурно-образовательный центр. Появится в городе и творческий центр-музей Пахмутовой, сообщили в обладмине. Прозвучали и другие инициативы по сохранению исторического наследия региона.
— Александра Николаевна — по-настоящему национальное достояние и гордость всего нашего Отечества. Предлагаю <…> учредить ежегодную региональную премию и стипендию ее имени в области музыкального искусства, а также ежегодно проводить в Волгоградской области музыкальный фестиваль.
Еще одно предложение касалось бывшего ЦУМа, где через несколько лет откроют музейно-выставочный центр. Он будет носить еще одного знаменитого земляка — художника Ильи Машкова, как и сам музей ИЗО. Все эти предложения женщины поддержали. Так как встреча прошла в канун 8 Марта, глава региона поздравил их с наступающим праздником.