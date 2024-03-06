Именем Пахмутовой в Волгограде назовут культурный центр, музей и фестиваль

Еще одно предложение касалось бывшего ЦУМа, где через несколько лет откроют музейно-выставочный центр. Он будет носить еще одного знаменитого земляка — художника Ильи Машкова, как и сам музей ИЗО. Все эти предложения женщины поддержали. Так как встреча прошла в канун 8 Марта, глава региона поздравил их с наступающим праздником.