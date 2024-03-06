Самарцам рассказали, что делать, если настигло «весеннее обострение»

В начале весны многие жители Самары почувствовали прилив энергии и сил. Горожанам рассказали, что делать с «весенним обострением».
Клинический психолог рассказала «КП-Самара», что к весне психологическое здоровье действительно может обостриться. Это связывают с истощением организма. Самарцы в холодное время года получают меньше витаминов, также снижается физическая активность и нарушается сон. По статистике, к весне у 30−40% наблюдается обострение хронических заболеваний.
Так называемое «весеннее обострение» может сделать людей раздражительными. Людям, ощущающим изменения, стоит готовиться к этому периоду заранее. Важно соблюдать режим дня, делать зарядку и правильно питаться. Если же вы замечает нарушение сна, аппетита и тревожность, то стоит обратиться к специалисту.