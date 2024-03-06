Улицу Особенную в Ростове-на-Дону отремонтируют за 60,2 млн рублей

В Ростове-на-Дону на ремонт улицы Особенной от Крылатого до Оганова, 111 выделят 60,2 млн рублей. Бюджетные средства перечислят подрядчику, которого определили по итогам конкурса, говорится на сайте госзакупок.
Победитель тендера единственный подал заявку при отборе на выполнение работ. В документации указано, что исполнитель соответствовал всем требованиям, а также согласился с первоначальной суммой контракта.
Предполагается, что на участке улицы Особенной нужно будет заменить асфальт и бортовые камни, а затем убрать весь строительный мусор. Окончание работ планируется на 1 октября 2024 года, срок действия контракта прекращается 31 декабря.
Гарантийный срок для нижнего и верхнего слоя обновленного дорожного покрытия — 5 лет, для тротуарной части — 3 года.
Добавим, заказчиком в рамках конкурса выступила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.