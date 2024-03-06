До −9°С ожидается в Беларуси в ночь на 7 марта

В четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 3−8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов мороза, по юго-западу — от нуля до минус 2. Днем — 2−8 градусов тепла.
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В четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 3−8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов мороза, по юго-западу — от нуля до минус 2. Днем — 2−8 градусов тепла.