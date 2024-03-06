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До −9°С ожидается в Беларуси в ночь на 7 марта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 9 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 7 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Екатерина Романова

В четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов мороза, по юго-западу — от нуля до минус 2. Днем — 2−8 градусов тепла.