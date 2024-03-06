До −9°С ожидается в Беларуси в ночь на 7 марта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 9 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 7 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.