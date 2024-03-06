Омичам рассказали о самых востребованных профессиях среди женщин

Одной из самых востребованных среди женщин специальностей является сварщик. Об этом RT рассказал директор центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.
«Это престижная рабочая профессия, которая нужна практически в каждой компании. Современная сварка требует высокой точности и аккуратности. Работодатели отмечают, что женщины демонстрируют высокую квалификацию в этом направлении».
В Омске также востребованы токари и наладчики катушек. В промышленности по приборостроению и электронике есть спрос на испытателей деталей и приборов. Такие специалисты проверяют выпускаемые изделия, тестируют их и обеспечивают безопасность устройств. Среди женщин эта специализация также пользуется популярностью.
«Ещё одна востребованная профессия среди женщин — заливщик компаундами. Работа включает заливку и герметизацию различных изделий. Специалисты востребованы в производстве радиоаппаратуры, микросхем и других электронных устройств».