Омичам рассказали о самых востребованных профессиях среди женщин

В Омске также востребованы токари и наладчики катушек. В промышленности по приборостроению и электронике есть спрос на испытателей деталей и приборов. Такие специалисты проверяют выпускаемые изделия, тестируют их и обеспечивают безопасность устройств. Среди женщин эта специализация также пользуется популярностью.