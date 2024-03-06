В Волгограде спасают слепого лебедя, у которого произошел инсульт

Сначала работников центра смутило, что у лебедя не получается встать на лапы и он может только ползать. Специалисты предположили, что это связано с тесной переноской и неправильной транспортировкой. Было принято решение дать птице время на отдых, но это ни к чему не привело — лебедь так и не встал.