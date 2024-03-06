В Волгограде спасают слепого лебедя, у которого произошел инсульт

В центре «Птичий остров» пытаются всеми силами спасти дикого лебедя, которого зовут Бах. В Волгоград птицу привезли из Республики Калмыкии. Лебедь оказался слепым, и неравнодушные волонтеры стали его выхаживать. Несмотря на это, состояние Баха ухудшилось.
Сначала работников центра смутило, что у лебедя не получается встать на лапы и он может только ползать. Специалисты предположили, что это связано с тесной переноской и неправильной транспортировкой. Было принято решение дать птице время на отдых, но это ни к чему не привело — лебедь так и не встал.
Обследование, проведенное ветеринарами, показало, что у птицы инсульт. Теперь, помимо лечения глаз, лебедю дают соответствующие медикаменты.
«Бах испуган, не понимает, что происходит, — сообщили активисты центра “Птичий остров” на своей странице в соцсети. — Очень больно это видеть. Но мы будем бороться!».