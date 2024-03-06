Не все жители Волгограда услышали вой сирены

Утром 6 марта в разных частях Волгограда можно было услышать вой сирены. Только поводов для паники не было. Прошла проверка системы централизованного оповещения. Об этом мэрия предупреждала заранее.
Правда, для некоторых горожан завывшие сирены стали неожиданностью и обеспокоили людей. Предупреждения остались волгоградцами незамеченными. Сирены звучали в период с 10.00 до 11.00. Многие жители были в курсе тренировки и услышанное их не напугало. А часть горожан вовсе не услышала никаких сирен. В частности, тишина с 10 до 11 часов была в некоторых частях Краснооктябрьского района, на Ангарском, рассказали сайту volgograd.kp.ru читатели.