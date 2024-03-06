Не все жители Волгограда услышали вой сирены

Правда, для некоторых горожан завывшие сирены стали неожиданностью и обеспокоили людей. Предупреждения остались волгоградцами незамеченными. Сирены звучали в период с 10.00 до 11.00. Многие жители были в курсе тренировки и услышанное их не напугало. А часть горожан вовсе не услышала никаких сирен. В частности, тишина с 10 до 11 часов была в некоторых частях Краснооктябрьского района, на Ангарском, рассказали сайту volgograd.kp.ru читатели.