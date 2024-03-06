Сезон спасения нерп начался. Первую малютку нашли в коробке на пороге кафе в Ленобласти

Первую нерпу в 2024 году спасли во Всеволожском районе Ленобласти. Новорожденную малышку кто-то подложил к дверям кафе. Она еще меньше, чем были Крошик и Шлиссик.
Маленькую нерпочку в картонной коробке обнаружили на пороге заведения сотрудники кафе в посёлке Ладожское озеро, рассказали 6 марта в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга». Вероятно, ее принес со льда кто-то из рыбаков.
Новорожденная малютка весит совсем мало — около 3 килограммов. Даже Крошик и Шлиссик, когда их только нашли, были крупнее. У нерпочки еще свежая пуповина и нет зубов. Выхаживать такие крох сложно и трудоемко.
«Сезон спасения ластоногих можно официально считать открытым», — отметили в Водоканале. В связи с этим на предприятии и в Фонде друзей балтийской нерпы напоминают, что при встрече с тюленем или нерпой не надо пытаться им помочь самостоятельно — это может быть опасно как для человека, так и для животного. Нужно звонить специалистам по телефону: 699−23−99.