Сезон спасения нерп начался. Первую малютку нашли в коробке на пороге кафе в Ленобласти

«Сезон спасения ластоногих можно официально считать открытым», — отметили в Водоканале. В связи с этим на предприятии и в Фонде друзей балтийской нерпы напоминают, что при встрече с тюленем или нерпой не надо пытаться им помочь самостоятельно — это может быть опасно как для человека, так и для животного. Нужно звонить специалистам по телефону: 699−23−99.