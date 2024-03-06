Железнодорожники провели уроки безопасности для кузбасских школьников

В январе-феврале случаев детского травмирования на Западно-Сибирской железной дороге в Кемеровской области не было. В целом же поезда травмируют людей чаще всего при пересечении ими ж/д пути в непредназначенных местах и перед движущимся поездом как на путях станций, так и на перегонах.