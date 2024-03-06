Железнодорожники провели уроки безопасности для кузбасских школьников

Кузбасские железнодорожники провели уроки безопасности в общеобразовательных школах области. С начала года в них приняли участие более 750 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет.
На внеклассных встречах с ребятами работники магистрали демонстрируют профилактические мультфильмы, вместе с учащимися разбирают правила безопасного поведения на железнодорожных объектах, а также объясняют необходимость соблюдения правил безопасности.
В январе-феврале случаев детского травмирования на Западно-Сибирской железной дороге в Кемеровской области не было. В целом же поезда травмируют людей чаще всего при пересечении ими ж/д пути в непредназначенных местах и перед движущимся поездом как на путях станций, так и на перегонах.
Детская безопасность — актуальная тема для региона. Так, по данным Госавтоинспекции Кузбасса, количество ДТП с участием несовершеннолетних за 2023 год выросло на 2%.