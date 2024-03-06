Омичи могут посмотреть на загадочные часы

Часы «Лира» — один из экземпляров в отделе неоклассицизма, попавший в музей в 1925 году. Их изготовили в Париже в последней четверти XIX века. Мастер использовал белый мрамор, декорирование выполнено из золочёной бронзы. Часы в виде лиры были популярны в XVIII веке и назывались «Лирой Аполлона», потому что именно его лик размещался наверху часов. Однако на часах из коллекции омского музея изображено женское лицо в венке из виноградной лозы, что указывает на вакханку, почитательницу Диониса. Часы, увы, сохранились не в первозданном виде. На ножке утрачены бронзовые накладки в виде цветов. Отверстия, где они находились, замастикованы и закрыты реставраторами. Ни одна из накладок не сохранилась до наших дней, поэтому у специалистов нет образца, чтобы восстановить их. Зато сохранилась другая важная деталь.