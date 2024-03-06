Омичи могут посмотреть на загадочные часы

В этом году 21 декабря Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля отметит свой сотый день рождения. В честь юбилея в Генерал-губернаторском дворце действует выставка «Стиль в зеркале эпохи» (0+), на которой показаны около 300 произведений русского и зарубежного искусства и более 250 предметов декоративно-прикладного искусства. Среди них есть пять загадочных экспонатов — это старинные часы. Об тайнах некоторых из них рассказал хранитель коллекции декоративно-прикладного искусства музея Игорь Глазов.
«Лира» из Парижа
Часы «Лира» — один из экземпляров в отделе неоклассицизма, попавший в музей в 1925 году. Их изготовили в Париже в последней четверти XIX века. Мастер использовал белый мрамор, декорирование выполнено из золочёной бронзы. Часы в виде лиры были популярны в XVIII веке и назывались «Лирой Аполлона», потому что именно его лик размещался наверху часов. Однако на часах из коллекции омского музея изображено женское лицо в венке из виноградной лозы, что указывает на вакханку, почитательницу Диониса. Часы, увы, сохранились не в первозданном виде. На ножке утрачены бронзовые накладки в виде цветов. Отверстия, где они находились, замастикованы и закрыты реставраторами. Ни одна из накладок не сохранилась до наших дней, поэтому у специалистов нет образца, чтобы восстановить их. Зато сохранилась другая важная деталь.
«Для исследования часов важно изучать их корпус и механизм. Иногда случается такая удача, что на механизме, корпусе или циферблате может быть надпись или клеймо. В этом случае их даже два: сверху написано Lenoir (Ленуар), а снизу — A Paris (в Париже). Это говорит о том, что к изготовлению этих часов имел отношение Ленуар, который работал в Париже. Но нельзя думать, что надпись — это всегда фамилия мастера, который изготовил часы. В их изготовлении принимает участие большое количество мастеров различного профиля. Подпись может принадлежать бронзовщику, часовщику, владельцу магазина или даже заказчику», — отметил Игорь Глазов.
В XVIII веке была целая династия часовщиков по фамилии Ленуар. Они были широко известны и владели крупными мастерскими в Париже. Однако часы из омского музея принадлежат другой эпохе. Эксперт отмечает, что фамилии известных часовщиков использовали их потомки или недобросовестные мастера, которые ставили их клеймо, чтобы продать вещь подороже. Часы «Лира» поступили в коллекцию музея из Ленинградского отделения музейного фонда. Специалисты установили, что принадлежали они Александру Шереметеву, представителю знатной семьи, который жил на улице Шпалерной в Санкт-Петербурге.
Часы и королевский сервиз
В коллекцию музея в 1925 году попали ещё одни часы из Франции. Информации о них сначала было крайне мало. Согласно документам из архива Эрмитажа, известна была только страна и время производства — середина XIX века. Игорь Глазов рассказал, что исследование редкости заняло несколько лет. «Это дворцовые часы. Назвать владельца пока не могу. Находились в каком-то из дворцов или особняков Санкт-Петербурга до революции. Мне удалось определить, что композицией для этих часов послужили фигуры настольного украшения. Они находятся в государственном Эрмитаже и входят в дворцовый “Сервиз с камеями” из 800 предметов. Его изготовили в 1778 году по заказу Екатерины II в подарок Григорию Потёмкину», — отметил хранитель коллекции.
Часы выполнены из золочёной бронзы — и корпус, и фигуры. Их украшают фарфоровые вставки. На корпусе и циферблате клейма не оказалось, зато исследователь обнаружил сразу два внутри механизма. Для этого пришлось снять колокол боя и маятник. Одна надпись гласит Lerolle (Лероль), А Paris (в Париже), а вторая — Medaille d’argent (серебряная медаль) и — VINCENTI & Cie (Винсенти и Ко). Благодаря этому удалось узнать точное время выпуска часов — эта фирма дважды получала на выставках серебряную медаль — в 1834 и 1855 годах. Значит, их создали между этими датами.
Почему молчат часы?
Игорь Глазов раскрыл ещё один секрет часов. Они не идут, потому что наладить механизм — задача непростая. Для этого нужен профессионал. «Если в Эрмитаже есть целая лаборатория научной реставрации часов и музыкальных механизмов, то у нас пока нет ни одного такого специалиста. Это очень специфическая и редкая профессия», — отметил хранитель коллекции.
Посмотреть на необычные экспонаты можно на долговременной выставке в Генерал-губернаторском дворце. Кроме часов на ней представлены предметы интерьера в разных стилях, барельефы, расписные блюда, тарелки, кружки и многие другие вещи ушедших эпох.