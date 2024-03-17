За какой долг по ЖКХ управляющая компания подаст на вас в суд?

Управляющая компания может подать в суд на неплательщика и взыскать коммунальные долги спустя два месяца после прекращения платежей, независимо от размера задолженности.
С какой суммы долга за ЖКХ подают в суд?
За долгами следят сами коммунальные службы, они определяют сумму задолженности, которая считается критической. Управляющая компания обращается в суд, когда долг по коммунальным платежам превышает три месяца неуплаты.
Согласно статье 121 Гражданского процессуального кодекса, если сумма вместе с пеней менее 500 тыс. рублей, то УК обратится в мировой суд для вынесения судебного приказа. Задолженности свыше этой суммы взыскиваются в районном суде в исковом порядке. При задолженности менее 5 000 рублей УК пытаются разрешить спор во внесудебном порядке.
Какой срок взыскания долгов по ЖКХ?
Для взыскания долгов по коммунальным услугам действует трехлетний срок. Спустя это время наступает срок исковой давности, и управляющая компания должна долг списать. УК также теряет право на взыскание задолженности через суд.
Если управляющая компания все же решила подать в суд, то ответчику стоит направить ходатайство о пропуске исковой давности и просить суд учитывать этот момент. В случае отсутствия ходатайства суд может увеличить срок давности до десяти лет.
Источники:
https://www.consultant.ru/
https://объясняем.рф/