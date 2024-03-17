За какой долг по ЖКХ управляющая компания подаст на вас в суд?

Согласно статье 121 Гражданского процессуального кодекса, если сумма вместе с пеней менее 500 тыс. рублей, то УК обратится в мировой суд для вынесения судебного приказа. Задолженности свыше этой суммы взыскиваются в районном суде в исковом порядке. При задолженности менее 5 000 рублей УК пытаются разрешить спор во внесудебном порядке.