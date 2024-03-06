Часть трассы М-5 в Челябинской области перекроют на 5 часов 7 марта

Сообщается, что это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции в Ашинском районе.
Речь идет про участок с 1565 по 1576 километр, работы там запланированы 7 марта 2024 года с 9 до 14 часов по местному времени (с 7 до 12 часов мск).
Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта, такого как большегрузы и автобусы на время буровзрывных работ проезд запрещен.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута.