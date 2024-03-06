Куда воронежцам пойти на праздничных выходных

8 марта.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
14:00, 18:00 | Комедия «Наши жёны» |16+
МТС Live Холл Воронеж.
15:00 | Концерт Ирины Круг | 12+
Никитинский театр.
14:00, 18:00 | Спектакль «Куда пропал прекрасный принц» | 12+
Воронежская филармония.
18:00 | Концерт к Международному женскому дню |12+
Театр «Кот».
13:00 | Психологическая комедия «Бог войны» | 14+
16:00 | Психологический байопик «Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян»| 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
11:30, 15:30 | Музейная программа «От печки до порога» | 12+
14:00 | Дворцовый weekend. Концерт «Пообещайте мне любовь»| 0+
16:00| Музейная программа «Игра. Рамонь. Новый уровень» | 12+
Театр «Попкорн Драма».
19:00 | Импровизационная музыкальная комедия «Мюзикл» | 16+
9 марта.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
14:00, 18:00 | Комедия «Счастливый номер» |12+
Театр оперы и балета.
18:00 | Балет «Золушка» | 6+
МТС Live Холл Воронеж.
18:00 | Концерт Моя Мишель | 12+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
Воронежская филармония.
18:00 | Весна в стиле Jazz. Big Band Воронежской филармонии|12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
11:30, 15:30 | Музейная программа «От печки до порога» | 12+
14:00 | Дворцовый weekend. Концерт «Весна идет, весне дорогу!» | 0+
16:00| Музейная программа «Игра. Рамонь. Новый уровень» | 12+
Театр «Кот».
15:30 | «Вредный спектакль» | 3+
18:00 | «Пьеса, которую нельзя называть» | 16+
Театр «Попкорн Драма».
19:00 | Импровизационный спектакль-игра «Фиаско. САЛЕМ» | 18+
10 марта.
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
11:30, 15:30 | Музейная программа «От печки до порога» | 12+
14:00 | Дворцовый weekend. Концерт «Весна идет, весне дорогу!» | 0+
16:00 | Музейная программа «Игра. Рамонь. Новый уровень» | 12+
Воронежская филармония.
13:00 | Концерт Воронежского академического симфонического оркестра и лучших учащихся ДШИ |12+
Театр «Кот».
13:00 | Комедия «Серёжа очень тупой» | 12+
15:30 | «Вредный спектакль» | 3+
18:00 | Детектив «Уличённая ласточка» | 16+
Театр оперы и балета.
15:00 | Вокальный концерт «Звонче жаворонка пенье» | 6+
18:00 | Народная музыкальная комедия «Бабий бунт» | 6+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
14:00, 18:00 | Лирическая комедия «Серафима» |16+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
МТС Live Холл Воронеж.
19:00 | Концерт Андрея Бебуришвили| 18+
Театр «Попкорн Драма».
19:00 | Импровизационный спектакль-игра по мотивам романа Сервантеса «Он Кихот!» | 18+
12 марта.
Никитинский театр.
19:00 | Спектакль «Заходит андроид в бар» | 18+
Театр «Кот».
19:00 | Спектакль «Мгновения» | 12+
13 марта.
Воронежский концертный зал.
19:00 | Концерт Евгения Дятлова | 6+
14 марта.
МТС Live Холл Воронеж.
19:00 | Концерт Елены Ваенги | 6+
Театр «Попкорн Драма».
19:00 | Театральная дегустация Алкосторителлинг | 18+
15 марта.
Воронежский концертный зал.
19:00 | Спектакль «Это всё она» | 12+
Дом актера имени Людмилы Кравцовой.
21:00 | Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского | 18+