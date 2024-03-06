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Куда воронежцам пойти на праздничных выходных

О событиях города и области — в нашем материале.

8 марта.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

14:00, 18:00 | Комедия «Наши жёны» |16+

МТС Live Холл Воронеж.

15:00 | Концерт Ирины Круг | 12+

Никитинский театр.

14:00, 18:00 | Спектакль «Куда пропал прекрасный принц» | 12+

Воронежская филармония.

18:00 | Концерт к Международному женскому дню |12+

Театр «Кот».

13:00 | Психологическая комедия «Бог войны» | 14+

16:00 | Психологический байопик «Чарли Чаплин и Сибирская богиня обезьян»| 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

11:30, 15:30 | Музейная программа «От печки до порога» | 12+

14:00 | Дворцовый weekend. Концерт «Пообещайте мне любовь»| 0+

16:00| Музейная программа «Игра. Рамонь. Новый уровень» | 12+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Импровизационная музыкальная комедия «Мюзикл» | 16+

9 марта.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

14:00, 18:00 | Комедия «Счастливый номер» |12+

Театр оперы и балета.

18:00 | Балет «Золушка» | 6+

МТС Live Холл Воронеж.

18:00 | Концерт Моя Мишель | 12+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

Воронежская филармония.

18:00 | Весна в стиле Jazz. Big Band Воронежской филармонии|12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

11:30, 15:30 | Музейная программа «От печки до порога» | 12+

14:00 | Дворцовый weekend. Концерт «Весна идет, весне дорогу!» | 0+

16:00| Музейная программа «Игра. Рамонь. Новый уровень» | 12+

Театр «Кот».

15:30 | «Вредный спектакль» | 3+

18:00 | «Пьеса, которую нельзя называть» | 16+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Импровизационный спектакль-игра «Фиаско. САЛЕМ» | 18+

10 марта.

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

11:30, 15:30 | Музейная программа «От печки до порога» | 12+

14:00 | Дворцовый weekend. Концерт «Весна идет, весне дорогу!» | 0+

16:00 | Музейная программа «Игра. Рамонь. Новый уровень» | 12+

Воронежская филармония.

13:00 | Концерт Воронежского академического симфонического оркестра и лучших учащихся ДШИ |12+

Театр «Кот».

13:00 | Комедия «Серёжа очень тупой» | 12+

15:30 | «Вредный спектакль» | 3+

18:00 | Детектив «Уличённая ласточка» | 16+

Театр оперы и балета.

15:00 | Вокальный концерт «Звонче жаворонка пенье» | 6+

18:00 | Народная музыкальная комедия «Бабий бунт» | 6+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

14:00, 18:00 | Лирическая комедия «Серафима» |16+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

МТС Live Холл Воронеж.

19:00 | Концерт Андрея Бебуришвили| 18+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Импровизационный спектакль-игра по мотивам романа Сервантеса «Он Кихот!» | 18+

12 марта.

Никитинский театр.

19:00 | Спектакль «Заходит андроид в бар» | 18+

Театр «Кот».

19:00 | Спектакль «Мгновения» | 12+

13 марта.

Воронежский концертный зал.

19:00 | Концерт Евгения Дятлова | 6+

14 марта.

МТС Live Холл Воронеж.

19:00 | Концерт Елены Ваенги | 6+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Театральная дегустация Алкосторителлинг | 18+

15 марта.

Воронежский концертный зал.

19:00 | Спектакль «Это всё она» | 12+

Дом актера имени Людмилы Кравцовой.

21:00 | Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского | 18+