В Крыму назвали населенные пункты, которым угрожают пожары

Об этом пишет КИА со ссылкой на распоряжения Совмина республики.
По информации ведомства, всего на полуострове насчитывается около 450 населенных пунктов, которые подвержены пожарам. Из них в 183 населенных пунктах возможны лесные пожары.
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Об этом пишет КИА со ссылкой на распоряжения Совмина республики.
По информации ведомства, всего на полуострове насчитывается около 450 населенных пунктов, которые подвержены пожарам. Из них в 183 населенных пунктах возможны лесные пожары.