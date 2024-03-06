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В Крыму назвали населенные пункты, которым угрожают пожары

В Крыму утвердили перечень населенных пунктов, которым угрожают пожары в 2024 году.

Об этом пишет КИА со ссылкой на распоряжения Совмина республики.

По информации ведомства, всего на полуострове насчитывается около 450 населенных пунктов, которые подвержены пожарам. Из них в 183 населенных пунктах возможны лесные пожары.

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