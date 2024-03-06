Светлана Сивкова покинула пост директора Музея Мирового океана

При руководстве Сивковой началось строительство корпуса-шара музея «Планета Океан». Сейчас его заказчиком выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». В конце января сроками строительства объекта заинтересовался во время визита в регион Владимир Путин. В ответ губернатор Антон Алиханов пообещал, что корпус будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Светлана Сивкова ранее называла процесс по строительству «Планеты Океан» мучением, а также сообщала, что не знает, ускорился бы процесс, если бы музей был заказчиком объекта.