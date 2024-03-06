В Беларуси активизировались клещи

В конце февраля — начале марта были зарегистрированы первые пациенты, пострадавшие от клещей.
Минздрав рекомендует проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы на территории проживания (усадебной застройки, дачи) для уменьшения численности клещей, в лесу или парке носить специальную одежду, предохраняющую от заползания клещей, или повседневную одежду, максимально закрывающую открытые участки тела, а также использовать специальные средства (репелленты).
«При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь. Если вы умеете — удалите клеща самостоятельно, а затем обратитесь в учреждение здравоохранения по месту жительства для прохождения профилактического лечения и медицинского наблюдения», — отметили в ведомстве.