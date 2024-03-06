«Мы ехали в поезде, и тут нам предложили пожениться»: как челябинцы сыграли свадьбу на фестивале молодежи в Сочи

— Когда мы ехали в поезде на фестиваль, с нами связались организаторы. Они узнали, что у нас есть заявление в ЗАГС, и предложили провести торжество прямо на площадке фестиваля и создать для нас сказку, что у них и получилось. Сначала это предложение вызвало страх, потому что кроме колец, которые к тому же лежали дома, ничего не было куплено. Но нам помогли.