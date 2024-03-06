«Мы ехали в поезде, и тут нам предложили пожениться»: как челябинцы сыграли свадьбу на фестивале молодежи в Сочи

Челябинцы Савелий и Виктория Тарасовы сыграли свадьбу прямо на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Такое торжество им подарили организаторы. Оказывается, свадьба стала настоящим сюрпризом, праздник подготовили буквально за несколько дней. Мы связались с молодоженами и узнали их историю любви, а также подробности незабываемой свадьбы.
Предложение с видом на Санкт-Петербург
Савелий и Виктория познакомились в 2021 году, в экспертной комиссии на конкурсе «Ученик года». После этого пересекались на разных мероприятиях, хорошо общались. А через полгода поняли, что их дружба переросла в нечто большее.
Тогда Савелию было 18 лет, Виктория была старше на десять. Но разницы в возрасте они не ощутили. По словам Савелия, это уже пережитки прошлого.
— Это ведь стереотип. С первого дня нам было комфортно друг с другом, и возраст никакой помехой не является. В современном обществе этому уже мало удивляются, — рассказывает Савелий.
А летом 2022 года Савелий решился сделать предложение своей возлюленной. Пара поехала отдыхать в Крым, у них была пересадка в Санкт-Петербурге. Оказавшись в городе на Неве, они пошли гулять и поднялись на колоннаду Исаакиевского собора. Там Савелий достал кольцо, а в ответ услышал заветное «да».
Молодожены в Сочи. «Алло, через несколько дней вы женитесь»
Однако свадьба на фестивале молодежи оказалась для них полным сюрпризом. Они планировали пожениться летом 2024 года в Питере, но все поменял один звонок.
— Когда мы ехали в поезде на фестиваль, с нами связались организаторы. Они узнали, что у нас есть заявление в ЗАГС, и предложили провести торжество прямо на площадке фестиваля и создать для нас сказку, что у них и получилось. Сначала это предложение вызвало страх, потому что кроме колец, которые к тому же лежали дома, ничего не было куплено. Но нам помогли.
Директор управления молодежной политики полетел из Челябинска в Сочи, чтобы доставить кольца. А костюм и платье молодожены искали уже на месте. Нашли хороший салон, где им помогли подобрать нужные наряды. Все остальное взяли на себя организаторы фестиваля.
— Утром в ЗАГСе города Адлер нас зарегистрировали. Там были и русские народные традиции, и каравай, и песни. Потом поздравили от лица главы города Сочи и вручили сертификат на недельное проживание в отеле.
Вечером сказка продолжилась. На фестивале для семьи Тарасовых организовали фотосесиию, а на сцене сделали выездную регистрацию, с клятвами, как положено. А потом авиакомпания подарила им сертификат на перелет по России.
Кстати, друзья и родственники не обиделись на молодоженов, что они отгуляли свадьбу без них. В Петербурге пара также планировала провести торжество только вдвоем, без гостей. Вот так и получилось. Виктория и Савелий ехали в Сочи на один праздник — а получилось сразу два. И вернутся домой уже с одной фамилией.