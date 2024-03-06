В Минске заработали 185 открытых площадок по продаже весенних цветов

По сравнению с прошлым годом количество торговых точек уменьшилось — тогда в списке значилось порядка 200 адресов. Как отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, перечень скорректировали с учетом практики прошлого года. От некоторых площадок в районах отказались.