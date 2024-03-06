В Минске заработали 185 открытых площадок по продаже весенних цветов

По сравнению с прошлым годом количество торговых точек уменьшилось — тогда в списке значилось порядка 200 адресов. Как отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, перечень скорректировали с учетом практики прошлого года. От некоторых площадок в районах отказались.
Разрешения на торговлю цветами выдаются в районных администрациях. Кроме того, физические лица и отечественные производители должны предоставить справки, подтверждающие, что реализуемая продукция выращена собственными силами. Обязательными условиями являются надлежащее состояние площадок и ежедневная их уборка по окончании торговли.
Радовать любимых женщин мужчины предпочитают весенними букетами, потому в основном торгуют тюльпанами. Традиционно наиболее посещаемые места находятся в районе железнодорожного вокзала.
Продавать цветы будут с 6 по 8 марта.