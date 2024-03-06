Дело не в препарате: свердловские власти — о ситуации с Мишей Бахтиным

Креков подчеркнул, что в истории с Мишей Бахтиным решение принимают не конкретные должностные лица, а врачи. Он напомнил, что проводились отдельные консилиумы для решения вопроса о введении еще одного препарата для лечения СМА.
«Консилиумы говорят о том, что есть риски. Ни один медицинский работник, конечно, не пойдет на то, чтобы, вопреки этим решениям, взять на себя риск, который на определенном этапе может привести к негативной ответственности. Поэтому мнение, еще раз повторяю, с моей точки зрения, не спорное, потому что медицина как раз здесь консолидирована. При этом надо понимать, что помощь ребенку не только в этом препарате. Он состоит на учете в областной больнице, и другая помощь ему оказывается», — отметил Павел Креков.
ЕАН сообщал, что консилиум свердловских врачей, а затем и московских не рекомендовал самостоятельно назначенную родителями терапию препаратом «Рисдиплам» после проведенной генозаместительной терапии препаратом «Золгенсма» («Онасемноген абепарвовек»). История Бахтиных тянется уже несколько лет. В активную стадию она перешла год назад. Тогда суд обязал медиков провести маленькому пациенту дорогостоящую терапию сразу двумя препаратами: «Спинраза» и «Золгенсма». Медики исполнять вердикт не готовы, их версия: безопасное использование «Спинразы» после «Золгенсмы» не доказано, как отреагирует организм мальчика на такую терапию — непонятно.