Дело не в препарате: свердловские власти — о ситуации с Мишей Бахтиным

«Консилиумы говорят о том, что есть риски. Ни один медицинский работник, конечно, не пойдет на то, чтобы, вопреки этим решениям, взять на себя риск, который на определенном этапе может привести к негативной ответственности. Поэтому мнение, еще раз повторяю, с моей точки зрения, не спорное, потому что медицина как раз здесь консолидирована. При этом надо понимать, что помощь ребенку не только в этом препарате. Он состоит на учете в областной больнице, и другая помощь ему оказывается», — отметил Павел Креков.