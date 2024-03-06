Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Новосибирске в середине марта запретят парковку на двух улицах

Изменения коснутся жителей Первомайского района.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Первомайском районе Новосибирска запретят парковку на участках улиц Заречной и Узорной. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на городское управление автомобильных дорог..

Так, с 15 марта нельзя будет оставлять машину на нечётной стороне улицы Заречной от дома № 17 до дома № 9, а также на чётной стороне улицы Узорной от дома № 2 до улицы Одоевского.

Как сообщается, запрет вводится в целях организации эффективности уборки дорожно-уличной сети города.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования установленных знаков.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске планируют запретить парковку на части улицы Советской.