В Сириусе участники Всемирного фестиваля молодёжи установил новый мировой рекорд

5 марта в «Сириусе» установлен новый мировой рекорд. Участники Всемирного фестиваля молодёжи собрались для уникального многонационального хоровода дружбы. Это впечатляющее событие было организовано проектом «Мастера гостеприимства» и арт-кластером «Таврида». Оно привлекло более 2000 молодых людей 73 национальностей. Молодые люди смогли на практике ощутить атмосферу России и познакомиться с культурой и традициями других стран.



Мировой рекорд был официально зарегистрирован Главой Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владиславом Копыловым. Специальные гости выразили свое восхищение уникальностью этого события, где сплелись энергия молодости и культурное единство.



Екатерина Алиханова, главная хороводница России, стала организатором многонационального хоровода. Она поделилась своими мыслями о важности сохранения и популяризации этой уникальной традиции.



«Русские забавы не теряют в нашей стране актуальность и в моде у молодого поколения — этника, фольклор, народные увлечения. Так в едином творческом порыве, взявшись за руки, мы возродили хороводные традиции и на Всемирном фестивале молодёжи создали самый многонациональный хоровод дружбы. Уверены, что эту дружбу участники пронесут через всю жизнь и обязательно вернутся в Россию!» — отметила Екатерина Алиханова.



Участникам из разных стран настолько понравилось это событие, что они хотели бы проведения подобных развлечений и у себя на родине. Этот мировой рекорд стал истинным символом единения и дружбы между разными национальностями.