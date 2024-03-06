Новый детский сад на улице 9 Января выкупят власти Воронежа

Вадим Кстенин рассказал, что здание основного корпуса садика было построено еще в 1955 году. Сейчас оно требует внушительного ремонта. Варианты его обновления или полной реконструкции прорабатываются. Но, поскольку процесс не быстрый, ребят планируют перевести в новый корпус. Он уже оснащен оборудованием, осталось получить лицензию. Мэр поручил профильным чиновникам ускорить процесс, чтобы дети отпраздновали новоселье уже этой весной.