Новый детский сад на улице 9 Января выкупят власти Воронежа

Власти Воронежа планируют передачу помещений на первых двух этажах многоэтажки на 9 Января, 68/1 в оперативное управление детскому саду № 103. Вопрос этот обсудят с депутатами на ближайшем заседании горДумы. Новостью 6 марта в своем телеграм-канале поделился мэр Вадим Кстенин.
Он пояснил, что этот будущий детсад городские власти выкупили у застройщика. С финансами помогла область в размере 100 млн рублей.
Вадим Кстенин рассказал, что здание основного корпуса садика было построено еще в 1955 году. Сейчас оно требует внушительного ремонта. Варианты его обновления или полной реконструкции прорабатываются. Но, поскольку процесс не быстрый, ребят планируют перевести в новый корпус. Он уже оснащен оборудованием, осталось получить лицензию. Мэр поручил профильным чиновникам ускорить процесс, чтобы дети отпраздновали новоселье уже этой весной.
— Выкуп садов — не единственное направление. Также готовимся к торгам на строительство сада в Железнодорожном районе на 280 мест. На него при поддержке губернатора Александра Гусева направим около 400 млн рублей, — рассказал Вадим Кстенин.
И еще два детсада — № 179 и 33 — будут капитально отремонтированы. Деньги выделят из городского бюджета в рамках программы капремонта соцобъектов.
Вадим Кстенин заверил, что власти работают по всем направлениям, чтобы ребятишек обеспечить местами в детских садах. Переговоры ведутся как со строителями в рамках комплексного развития территории, так и в рамках нацпроектов и собственных программ. По итогам 2023 года в Воронеже доступность дошкольного образования составила 100%.