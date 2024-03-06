В Новосибирске назвали дату записи детей в первый класс в 2024 году

Отмечается, что с апреля начинается прием заявлений на детей, проживающих на закрепленной территории или имеющих первоочередное и преимущественное право. Остальные смогут подать документы с 6 июля до момента до момента заполнения свободных мест — не позднее 5 сентября. Для удобство, у опекунов будущих первоклассников будет возможность подать заявление лично, через Госуслуги или заказным письмом с уведомлением о вручении.