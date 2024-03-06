Новосибирцы запланировали на 8 марта заплыв через Обь

Экстремалы Новосибирска собираются устроить заплыв через реку Обь в праздничный день. Он не согласован с экстренными службами. Информация об этом появилась в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте».
В посте сотрудники МАСС призывают граждан отказаться от участия в данном мероприятии, так как оно очень опасно. Основной причиной смерти человека является переохлаждение.
«Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный “холодовый шок”, развивающийся иногда в первые 5−15 мин после погружения в воду. Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи. Быстрая потеря тактильной», — написано в посте.
Также сообщается, что заплыв не только не согласован с экстренными службами, но и категорически запрещен.