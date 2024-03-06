Тепло на мартовских праздниках в Свердловской области снова сменится похолоданием

С 6 по 15 марта средняя температура ожидается на 2−4 градуса ниже нормы, −9, −12 градусов, из-за антициклона над Скандинавией и волн арктического воздуха. Ночью температура может опуститься до −22 градусов, а в северных районах — до −27 градусов. В период с 8 по 10 марта погода немного смягчится за счет облачности и снега, однако значительного потепления не ожидается. В начале следующей недели вновь ожидается понижение температуры до −17 градусов на юге и до −22 градусов на севере области. Днем столбики термометров покажут от −5 до −9 градусов.