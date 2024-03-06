В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему не все жители услышали сирену 6 марта

Сирены сработали сегодня в 10:40, они проверялись в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.



«Покрытие города сиренами оповещения на данный момент составляет 78%. Ежегодно городские власти работают над увеличением их количества, устанавливая сирены прежде всего на здания, находящиеся в муниципальной собственности», — рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии, добавив, что все сирены сработали исправно. Отмечается, что установка сирен на здания жилых домов, например, часто не согласовывается управляющими компаниями и ТСЖ.