В Сочи стартовало строительство дороги в обход Адлера

— Сейчас мы уже видим, что подъехать к Адлеру и к аэропорту практически невозможно — пробка. Даже я сюда добирался почти час. И у нас стоит вопрос, что нужно строить новые дороги, как новый обход Адлера. Кстати, мы уже начали его строить, — говорится в «РИА Новости» со ссылкой на Марата Хуснуллина.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи с 1 марта и продлится до 7 марта. Мероприятие объединит почти 20 тысяч участников: российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, а также представителей различных детских организаций и объединений.