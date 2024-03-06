В Сочи стартовало строительство дороги в обход Адлера

— Сейчас мы уже видим, что подъехать к Адлеру и к аэропорту практически невозможно — пробка. Даже я сюда добирался почти час. И у нас стоит вопрос, что нужно строить новые дороги, как новый обход Адлера. Кстати, мы уже начали его строить, — говорится в «РИА Новости» со ссылкой на Марата Хуснуллина.