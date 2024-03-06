В Новосибирске синоптики дали прогноз погоды на праздничные выходные

Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
«Что касается города, снег будет сохраняться, но с перерывами, конечно, не на постоянной основе будет идти», — рассказывают синоптики.
Отмечается, что 7 марта в городе ожидается местами умеренный снег. Температура ночью — −7… −9 градусов, днем — −3… −5 градусов. Ветер — 4−9 м/с.
8 марта ожидаются наиболее интенсивные осадки в виде снега. Температура ночью — −7… −9 градусов, днем — −3… −5 градусов. Ветер — 2−7 м/с.
9 марта будет наблюдаться небольшой снег. Температура ночью — −12… −14 градусов, днем — −1… −3 градусов. Ветер — 3−8 м/с.