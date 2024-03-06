Уральский боксер встретился с Роналду перед боем за звание чемпиона мира WBA

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил: будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: “Нет, я только играю”», — поделился впечатлениями господин Курбанов.



Встреча стала частью экскурсии по спортивному залу в Эр-Рияде, построенному по инициативе правительства Саудовской Аравии. Напомним, 8 марта Магомед Курбанов (25 побед, 13 нокаутом) проведет в Эр-Рияде бой за титул чемпиона мира WBA в среднем весе (до 69,9 кг) против Исраила Мадримова (9 побед, 6 нокаутом) из Узбекистана. Поединок станет частью главного карда турнира по боксу Knockout Chaos.



Напомним, 6 мая 2023 года российский боксер Магомед Курбанов стал претендентом на пояс WBA после того, как победил Мишеля Соро из Франции в 12-раундовом бою в Екатеринбурге.