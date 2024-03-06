На реконструкцию воронежского цирка в 2024 году выделяют 696,5 млн рублей

По плану, реконструкция воронежского цирка продлится с 2024 по 2028 год. В этом году на эти цели из федерального центра выделяют 696,5 млн рублей, в 2025-м — 225 млн, в 2006-м — 686,2 млн, в 2027-м — 258,6 млн, в 2028-м — 356,3 млн. Всего на реконструкцию запланировали потратить около 2,3 млрд рублей.