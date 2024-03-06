На реконструкцию воронежского цирка в 2024 году выделяют 696,5 млн рублей

В воронежском цирке все-таки начнут реконструкцию в 2024 году. Здание, которое не ремонтировалось полвека, вошло в перечень объектов программы «Строительство», которые ждет возведение или реконструкция за счет федеральных средств. Распоряжение об этом подписал 27 февраля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
По плану, реконструкция воронежского цирка продлится с 2024 по 2028 год. В этом году на эти цели из федерального центра выделяют 696,5 млн рублей, в 2025-м — 225 млн, в 2006-м — 686,2 млн, в 2027-м — 258,6 млн, в 2028-м — 356,3 млн. Всего на реконструкцию запланировали потратить около 2,3 млрд рублей.
Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в здании цирка, которое сохранит исторический вид, обновят всю инфраструктуру, обустроят зрительный зал комфортными местами, в том числе для маломобильных воронежцев, сделают вип-зону, для артистов оборудуют гримерки. Существенно изменят места для содержания животных. А возле цирка сделают большую парковку.