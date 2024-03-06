Уфа готовится ко встрече Масленицы

Главным мероприятием станет «Уфимская масленица», которая состоится 16 марта с 12:00 до 17:00 на площади имени Ленина. Гостей ждет семь интерактивных площадок, чай с блинами, конкурсы, игры и концерт. Посетителей встретят скоморохи, ростовые куклы и ряженые, а ремесленники подготовят мастер-классы.
Все желающие смогут пройти интерактивный квест на знание истории Уфы: девять победителей получат по 50 кг муки — всего 450 кг продукта. Также состоится акция «Добры блин», на которой известные гости испекут масленичный блин и продадут его на аукционе. Вырученные деньги направят на поддержку участников СВО.