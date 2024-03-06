Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Женщин в «леопардовой» одежде 8−10 марта бесплатно пустят в Московский зоопарк

В Московском зоопарке 8—10 марта проведут праздничную акцию, в рамках которой женщины в одежде с леопардовым принтом смогут посетить его бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.
Источник: РИА "Новости"

«Женщины, пришедшие 8—10 марта в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, брюки, юбка, шапка, шарф. Нужно, чтобы на госте было не менее двух элементов одежды с леопардовым принтом. За исключением кигуруми или комбинезона — в данном случае может быть один элемент одежды. Если вы целиком выглядите, как леопард — вы точно наш посетитель», — говорится в сообщении.

Гости зоопарка смогут увидеть леопарда Мизера, семейство рысей, пуму Габриеля, тигра Степана, группу львов, дальневосточную лесную кошку, камышового кота Заури и манула Тимофея.

«Март — это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Дальневосточных леопардов осталось не более 120 в дикой природе, амурских тигров около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день, замаскировавшись под них», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, которую цитирует пресс-служба.

флора и фауна
праздники