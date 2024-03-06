Женщин в «леопардовой» одежде 8−10 марта бесплатно пустят в Московский зоопарк

«Женщины, пришедшие 8—10 марта в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, брюки, юбка, шапка, шарф. Нужно, чтобы на госте было не менее двух элементов одежды с леопардовым принтом. За исключением кигуруми или комбинезона — в данном случае может быть один элемент одежды. Если вы целиком выглядите, как леопард — вы точно наш посетитель», — говорится в сообщении.