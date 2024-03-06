Помощь курортному бизнесу. В Крыму продлили безвозмездное пользование пляжами

Глава Республики акцентировал, как важно в нынешних условиях снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес: Предприниматели должны спокойно готовиться к сезону, сохраняя высокий уровень обслуживания. При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты. Кроме того, Сергей Аксёнов дал поручение профильному министерству продолжить отработку механизмов поддержки туристического и санаторно-курортного комплекса совместно с Правительством Российской Федерации.