Власти Ростова нашли плюс в попадании в список городов с грязным воздухом

Ростов-на-Дону вошёл в список городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Как сообщает издание «Молот», это позволит обновить общественный транспорт по федеральному проекту «Чистый воздух».
Ранее заместитель директора департамента транспорта Евгений Романцов рассказал, что по проекту можно восстановить работу троллейбусных маршрутов.
«Планируется капитальный ремонт и реконструкция, а также восстановление и закупка подвижного состава по этой федеральной программе», — пояснил он.
В 2022 году стало известно, что донская столица вошла в десятку городов-миллионников по проблемам с воздухам. Специалисты выявили повышенное содержание формальдегида и серы.