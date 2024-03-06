Air Astana отменила рейсы во Франкфурт в связи с забастовкой сотрудников аэропорта германского города, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Air Astana сообщает, что рейсы КС921/КС922 Астана-Франкфурт-Астана 7 марта 2024 года отменяются в связи с объявленной забастовкой сотрудников авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта. Пассажирам отмененных рейсов отправлены соответствующие СМС-уведомления», — проинформировали в компании.
Пассажирам данных рейсов предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта 2024 года включительно.
«Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с отменами рейсов по независящим от авиаперевозчика причинам», — отметили в Air Astana.
По вопросам возврата и перебронирования следует обращаться в Центр помощи (https://help.airastana.com/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=10101484757522), и проверять статус рейса на сайте авиакомпании.