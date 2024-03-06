Названы цены на летний отдых в Сочи

Многие путешественники предпочитают бронировать отели у туроператоров и самостоятельно добираться до курортов. И это несмотря на то, что цены на отели в Сочи в летний сезон немного выше, чем на популярных курортах мира, таких как Таиланд или Хайнань. Об этом сообщает АТОР.



Однако летние тарифы на размещение в отелях Сочи пока еще не сильно отличаются от цен прошлого года и стоит ориентироваться на их рост перед началом сезона. Путешественники, которые уже определились с выбором средства размещения, рекомендуют заранее подумать о бронировании. Например, трехзвездочный отель в июне на 10 ночей с завтраками можно забронировать за 68 тысяч рублей на двоих. Четырехзвездные отели обойдутся уже в 87 тысяч рублей на двоих за тот же период, а проживание в высокоуровневых отелях может обойтись до 115 тысяч рублей на двоих на 10 ночей.